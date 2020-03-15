جورجيا ثاني ولاية أميركية ترجئ الانتخابات التمهيدية

أرجأت جورجيا إلى 19 مايو الانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي المقررة في 24 مارس، على خلفية المخاوف المرتبطة بفيروس كورونا المستجد، لتكون بذلك ثاني ولاية أميركية تقوم بهذه الخطوة بعد لويزيانا.

وأعلن وزير الدولة في حكومة ولاية جورجيا براد رافنسبرغر في بيان، اليوم، «تتطور الأحداث سريعاً وأولويتي الأساسية حماية موظفينا في مكاتب التصويت وعائلاتهم والمجتمع بشكل عام»، في إطار إعلانه إرجاء هذه الانتخابات لشهرين.

وفي وقت سابق خلال اليوم، أعلن حاكم جورجيا حالة الطوارئ الصحية مع اكتشاف 66 حالة إصابة ووفاة شخص في هذه الولاية الواقعة في جنوب شرق الولايات المتحدة.

وأعلنت سلطات لويزيانا إرجاء الانتخابات التمهيدية الديموقراطية من 4 أبريل إلى 20 يونيو، على خلفية تفشي الفيروس.

في المقابل، أكدت ولايات فلوريدا وأوهايو وإلينوي وأريزونا إجراء انتخاباتها في موعدها الأسبوع المقبل.

وحتى الآن، أجري أقل من نصف الاستحقاقات الانتخابية للحزب الديموقراطي (25 من أصل 57)، التي ينتج عنها اختيار مرشح للانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في 4 نوفمبر.

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