أفغانستان تسجل 5 إصابات جديدة بكورونا

أكدت وزارة الصحة العامة، اليوم الأحد، تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في أفغانستان، طبقاً لما ذكرته قناة "طلوع نيوز" التلفزيونية الأفغانية اليوم.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة العامة، وحيد الله ميار "تم تسجيل خمس حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في أفغانستان 4 حالات في إقليم هيرات وحالة في إقليم ديكوندي، وبلغ إجمالي حالات الإصابة في أفغانستان الآن 16".