كوريا الجنوبية تعلن عن "منطقتي كوارث" جراء تفشي كورونا

أعلنت الحكومة في كوريا الجنوبية مدينة دايجو وإقليم جيونجسانج الشمالي "منطقتي كوارث"، وبموجب ذلك التصنيف يمكن للحكومة دعم ما يصل إلى 50 بالمئة من نفقات الإصلاحات وإعفاء السكان من الضرائب ورسوم المرافق.

وكانت قد سجلت 76 إصابة جديدة بفيروس كورونا وثلاث وَفَيَات في انخفاض لعدد الحالات الجديدة لما دون المئة للمرة الأولى منذ ثلاثة أسابيع.

فيما بلغ عدد الإصابات 8162 حالة إصابة إضافة إلى 75 وفاة وفقاً لبيانات المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.