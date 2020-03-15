إيران تعلن عن 113 وفاة جديدة بكورونا

أعلنت إيران، اليوم الأحد، عن 113 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجدّ، في أعلى حصيلة وفيات يومية منذ بدء تفشي الوباء في هذا البلد، ما يرفع عدد الوفيات الإجمالي إلى 724.

ودعا المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور في مؤتمر صحفي إلى "إلغاء كل رحلاتهم ولزوم منازلهم كي نتمكن من رؤية الوضع يتحسّن في الأيام المقبلة".

وأفاد جهانبور عن 1209 حالات إصابة جديدة بوباء كوفيد-19، ما يرفع إجمالي الإصابات إلى 13938 منذ بدء تفشي الفيروس في إيران الشهر الماضي.

وأضاف جهانبور "الأخبار الجيدة هي ان أكثر من 4590 شخصاً من إجمالي الإصابات المؤكدة تماثلوا للشفاء" وأخرجوا من المستشفيات.

وسجل في محافظة طهران أكبر عدد من الإصابات المؤكدة الجديدة مع 251 حالة.