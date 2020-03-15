الكويت تسجل إصابات جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى حالة 112.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند، أن ثلاث حالات مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وثلاث حالات مرتبطة بحالات مرتبطة بالسفر المملكة المتحدة، وحالة قادمة من فرنسا، بينما الحالة الثامنة مرتبطة بالسفر إلى إيران.

وأشار إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى تسعة أشخاص، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية.