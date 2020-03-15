الاحتلال الإسرائيلي يغلق عدداً من بوابات الأقصى

أغلقت إسرائيل اليوم عدداً من البوابات المؤدية للمسجد الأقصى المبارك وأبقت بعضها مفتوحاً. ورفضت شرطة الاحتلال الإسرائيلي السماح لحراس المسجد بفتح جميع أبواب القطانين والحديد والغوانمة باستثناء أبواب الأسباط وباب الملك فيصل حطة والمجلس والسلسلة وجرى إغلاق المصليات المسقوفة في المسجد. كما فتحت سلطات الاحتلال باب المغاربة حيث اقتحمت مجموعة من المستوطنين باحات الأقصى وتجوّلوا في باحاته في ظلّ دعوات لصلاة حاخامات في الأقصى اليوم بحجة فيروس كورونا.

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