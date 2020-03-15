ارتفاع مصابي كورونا في ماليزيا إلى 428

أعلنت وزارة الصحة الماليزية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى الضعف تقريباً، ليصل إلى 428 ، حيث تأكدت 190 حالة إصابة جديدة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.

والزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ماليزيا حتى الآن هي الأعلى يومياً، التي تسجل في رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) التي تضم 10 دول منذ بدء التفشي.

وتمثل ماليزيا وسنغافورة أكثر من نصف حالات الإصابة المسجلة في مختلف أنحاء آسيان، على الرغم من أنها تضم أقل من 40 مليون من سكان المنطقة الذين يبلغ عددهم 654 مليون نسمة.