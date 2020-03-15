أعلنت وزارة الصحة الماليزية ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في البلاد إلى الضعف تقريباً، ليصل إلى 428 ، حيث تأكدت 190 حالة إصابة جديدة مساء اليوم الأحد بالتوقيت المحلي.
والزيادة في حالات الإصابة بفيروس كورونا، في ماليزيا حتى الآن هي الأعلى يومياً، التي تسجل في رابطة دول جنوب شرق آسيا(آسيان) التي تضم 10 دول منذ بدء التفشي.
وتمثل ماليزيا وسنغافورة أكثر من نصف حالات الإصابة المسجلة في مختلف أنحاء آسيان، على الرغم من أنها تضم أقل من 40 مليون من سكان المنطقة الذين يبلغ عددهم 654 مليون نسمة.
كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع مصابي كورونا في ماليزيا إلى 428 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.