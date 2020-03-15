أعلنت مفوضية الصحية الوطنية في الصين اليوم الأحد تسجيل 10 حالات وفاة بين المصابين بفيروس كورونا حتى أمس السبت ما يرفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 3 آلاف و 199 حالة.
وذكرت السلطات أنه تم تسجيل 20 إصابة اضافية مؤكدة بحلول نهاية يوم السبت 14 مارس.
ومن بين الحالات الجديدة، كان هناك 16 حالة من السكان العائدين المصابين في الخارج، مما يشير إلى تباطؤ في الأمراض المنقولة محليا.ً وتم تسجيل الحالات الأربع الأخرى داخل مدينة ووهان.
وبهذا يرتفع إجمالي عدد المصابين منذ بدء تفشي الوباء في شهر كانون أول/ديسمبر الماضي إلى 80 ألفا و 844 حالة على مستوى البلاد، وتعافى من المرض 66 ألفا و 911 حالة.
كانت هذه تفاصيل خبر الصين تواصل جهود السيطرة وتعلن تباطؤ الإصابة المنقولة محلياً لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.