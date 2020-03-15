البيت الأبيض: ترامب غير مصاب بكورونا

أعلن طبيب البيت الأبيض، أنّ الرئيس الأميركي غير مصاب بكورونا المستجدّ، كاشفاً بذلك نتيجة الفحص الطبّي الذي خضع له دونالد ترامب بعدما كان على اتّصال مباشر مع عدد من أعضاء وفدٍ برازيلي تبيّن أنّهم مصابون بالفيروس.

وقال الطبيب شون كونلي "تلقّيت هذا المساء تأكيداً بأنّ اختبار (فيروس كورونا) سلبيّ".

وأضاف "بعد أسبوع على تناوله العشاء في مارالاغو (في فلوريدا) مع الوفد البرازيلي، لا يُظهر الرئيس أيّ أعراض".