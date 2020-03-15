كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النمسا تحظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص لمواجهة فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الحكومة النمساوية اليوم الأحد حظر التجمعات لأكثر من خمسة أشخاص اعتبارًا من الاثنين، كما أعلنت إغلاق المطاعم وأوصت بأن يقلل النمساويون بشكل كبير من تفاعلاتهم الاجتماعية.

وصرحت خدمات المستشار النمساوي، سيباستيان كورتز، أن "النمساويين مدعوون لعزل أنفسهم".

وأضافت في بيان لها: "هذا يعني أنه يجب ألا يكون لديهم اتصال اجتماعي سوى مع الأشخاص الذين يعيشون معهم".

فيتعين على النمساويين مغادرة منازلهم للذهاب إلى العمل فقط، إذا لم يكن العمل عن بعد ممكنًا، وشراء الطعام ومساعدة الآخرين.

Advertisements

وستضطر المطاعم إلى إغلاق أبوابها من يوم الثلاثاء المقبل، في حين أنها ستستفيد من إمكانية العمل حتى الساعة 3 مساءً، وكذلك مناطق اللعب الخارجية والمرافق الرياضية.

قال كورتز: "أمامنا أسابيع تتطلب الكثير وصعبة ومؤلمة"، حيث سجلت البلاد أكثر من 800 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف: "كل اتصال اجتماعي خطر (...) يجب أن نستعد للعمل من يوم الاثنين في العمل في حالة الطوارئ". كما وصف المستشار الوباء بأنه "التحدي الأكبر للبلاد منذ الحرب العالمية الثانية".

وفي السياق ذاته، وسعت النمسا قائمة الدول التي سيتم تعليق الرحلات الجوية معها، حيث تمت إضافة بريطانيا وهولندا وروسيا وأوكرانيا إلى إيطاليا وإسبانيا وفرنسا وسويسرا.