كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر بعد إصابة وزير النقل.. الرئيس الإندونيسي يخضع لفحص كورونا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، اليوم الأحد، لفحص فيروس كورونا كما خضع بعض وزرائه أيضا لاختبارات كإجراء احتياطي، بعد أن أصيب وزير النقل بالمرض.

وكان الرئيس الإندونيسي، قد اقترح أن يعمل المواطنون من المنزل تجنبا للتجمعات الكبيرة، وسعى لتهدئة المخاوف المتنامية من انتشار الفيروس في البلاد.

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وارتفع عدد الإصابات بفيروس كورونا في إندونيسيا إلى 117 بعد اكتشاف 21 حالة جديدة، فيما توفي 5 أشخاص جراء الفيروس.

وأصيب وزير النقل الأندونيسي بودي كاريا سومادي، وكان ويدودو حاضرا في اجتماع لمجلس الوزراء شارك فيه وزير النقل يوم الأربعاء الماضي، وقال الرئيس إن الوزير لا يزال في العزل داخل المستشفى.

ولفت الرئيس الأندونيسي، إلى أنه سيترك قرار إعلان حالة الطوارئ بسبب انتشار المرض للحكومات المحلية لكل منطقة في البلاد.