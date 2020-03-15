كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الجزائر تعلن ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 حالات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، اليوم الأحد، ارتفاع عدد الوفيات بفيروس كورونا إلى 4 حالات، بينما ارتفع عدد الإصابات المؤكدة بالفيروس إلى 48، بحسب قناة سكاي نيوز عربية.

Advertisements

وقد سجلت وزارة الصحة الجزائرية، إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ولاية قالمة الجزائرية لترتفع عدد الإصابات إلى 48 حالة.

ويوم الجمعة الماضي، أعلنت شركة الطيران الجزائرية، إلغاء جميع الرحلات من وإلى إسبانيا، بداية من الإثنين تزامنا مع تسجيل حالات مصابة بفيروس كورونا في البلاد مصدرها فرنسا وإيطاليا.