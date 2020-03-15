جمعية تجار الصين تقدم مساعدات لبلدية برشلونة لمواجهة “كورونا”

أقدمت جمعية التجار الصينيين في برشلونة على تقديم مساعدات لبلدية عاصمة كتالونيا بهدف مواجهة انتشار فيروس “كورونا”.
وكشفت صحيفة “ماركا” الاسبانية، الواسعة الانتشار، أن الجمعية قدمت مساعدات عبارة عن 3000 بذلة بيضاء خاصة بمواجهة “كورونا” و1000 قناع، فضلا عن 40 صندوقا للسائل المعقم لليدين.
وفي سياق متصل، أكد المصدر نفسه أن أليكس باستور، عمدة برشلونة، شكر الجمعية الصينية على تعاونها وانخراطها في خدمة الصالح العالم لمواجهة فيروس “كورونا”.
يشار إلى أن عدد المصابين بفيروس “كورونا” في إسبانيا، إلى حدود صباح اليوم الأحد، بلغ 6 آلأف حالة، مع تسجيل 200 وفاة.
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