وسط تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اتخذ المغرب قرار وقف جميع الرحلات والانعزال عن العالم.
وأصدرت السلطات المغربية، اليوم الأحد قرارا يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر.
وأوضحت ذات المصادرى أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.
وكان المغرب قد بدأ بتعليق الرحلات مع إسبانيا، ثم وسع القرار ليشمل عشرينا بلدا، قبل أن يعممه اليوم على كل الدول.
كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. المغرب يدخل مرحلة العزل ويقرر تعليق كل الرحلات الجوية والبحرية- التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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