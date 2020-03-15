عاجل.. المغرب يدخل مرحلة العزل ويقرر تعليق كل الرحلات الجوية والبحرية- التفاصيل

وسط تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا، اتخذ المغرب قرار وقف جميع الرحلات والانعزال عن العالم.

وأصدرت السلطات المغربية، اليوم الأحد قرارا يعلن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية لنقل المسافرين من وإلى ترابها، إلى إشعار آخر.

وأوضحت ذات المصادرى أن هذا القرار يندرج في إطار الإجراءات الوقائية ضد انتشار فيروس كورونا.

وكان المغرب قد بدأ بتعليق الرحلات مع إسبانيا، ثم وسع القرار ليشمل عشرينا بلدا، قبل أن يعممه اليوم على كل الدول.