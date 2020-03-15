بعد تعليق الرحلات مع إسبانيا.. مغاربة قادمون من إيطاليا عالقون في الجزيرة الخضراء بعد رفض نقلهم إلى سبتة المحتلة

بعد تعليق المغرب لرحلاته مع إيطاليا، وبعدها توسيع قراره ليشمل جل الدول الأوربية، وجد مغاربة عائدون من إيطاليا، أنفسهم عالقين في الجزيرة الخضراء جنوب إسبانيا.

ونقلت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأحد، أن الحرس المدني الإسباني، منع كل المغاربة من العبور نحو مدينة سبتة المحتلة، وفرض شروطا لتقييد السفر إلى سبتة المحتلة، وحصره في المقيمين فيها.

وأوضحت المصادر ذاتها أن الحرس المدني الإسباني، وجهت إليه تعليمات بعدم السماح بعبور مياه البحر الأبيض المتوسط، للمتوجهين نحو المغرب،

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وحسب المصادر ذاتها، فإن نحو خمسين مغربيا قادما من إيطاليا عالقون في قاعة الانتظار في ميناء الجزيرة الخضراء، بعدما تقطعت بهم السبل، بين استحالة إكمال الطريق نحو المغرب، واستحالة العودة إلى إيطاليا كذلك.

وفي سياق متصل، نقلت الصحيفة الإسبانية ذاتها أن حافلات كانت قادمة من إيطاليا تقل مواطنين مغاربة، رفضت السلطات الإسبانية دخولها إلى ميناء الجزيرة الخصراء، ما اضطر راكبيها إلى التوجه نحو القنصلية المغربية، للمطالبة بتدخل ينهي معاناتهم.

يشار إلى أن المغرب قطع رحلاته الجوية، والبحرية مع 21 دولة، خوفا من انتشار فيروس كورونا، حيث تدخلت عدد من الدول منها فرنسا، والجزائر لإجلاء مواطنيها من المغرب، بينما لم تعلن السلطات المغربية عن أي إجراءات تخص المغاربة العالقين في الخارج.