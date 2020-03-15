لارام تنظم 7 رحلات من باريس لإجلاء المغاربة العالقين في فرنسا

بعد اتخاذ المغرب لقرار تعليق رحلاته مع فرنسا، بسبب فيروس كورونا، ابتداء من يوم غد الاثنين، نظم المغرب رحلات استثنائية لإجلاء مواطنيه العالقين في فرنسا.

وقالت مصادر لـ”اليوم 24″ إن الخطوط الملكية المغربية نظمت، أمس السبت، سبع رحلات ما بين مطار باريس، ومطارات المغرب، لإعادة المواطنين المغاربة إلى الوطن، قبل الإغلاق النهائي للحدود.

وأوضح المصدر ذاته أن إعادة المواطنين المغاربة اقتصرت على الذين كانوا قد حجزوا تذاكر على متن الخطوط الملكية المغربية، في مختلف أيام شهر مارس الجاري، حيث تم اقتراح إعادتهم إلى المغرب في الرحلات الخاصة، التي نظمت، أمس.

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وفي ذات السياق، ألغت شركات الطيران ذات التكلفة المنخفضة كل رحلاتها، التي كانت مقررة إلى المغرب، نهاية الأسبوع الجاري، دون اقتراح رحلات بديلة على المغاربة، الذين حجزوا على متنها، مقتصرة على اقتراح تعويض مادي.

وقرر المغرب، أول أمس الجمعة، تعليق كافة الرحلات الجوية، والبحرية من وإلى فرنسا حتى إشعار آخر، بسبب فيروس “كورونا”، حيث أجرى الملك محمد السادس مشاورات مع الرئيس، إيمانويل ماكرون، وتم اتخاذ القرار بشكل مشترك بين البلدين.

ولا تزال فرنسا تنظم رحلات لإجلاء مواطنيها من المغرب، حيث نظمت رحلات استثنائية، أمس، وصباح اليوم الأحد.