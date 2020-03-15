كورونا: إسبانيا تعلن عن 100 وفاة جديدة وإصابة 2000 بالفيروس

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أعلنت وزارة الصحة الإسبانية، اليوم الأحد، عن تسجيل نحو ألفي إصابة جديدة بفيروس كورونا ونحو مئة وفاة خلال 24 ساعة في إسبانيا، الدولة الأكثر تأثرًا بالمرض في أوروبا بعد إيطاليا.
وبحسب الحصيلة الأخيرة، تم الكشف في المجمل عن 7753 إصابة فيما تُوفي 288 شخصًا جراء فيروس كوفيد-19 في الدولة التي فرضت عزلًا شبه كامل لمحاولة وقف تفشي الوباء.
وأعلن لاعب نادي فالنسيا الإسباني، إزيكييل غاراي، اليوم الأحد، عن إصابته بفيروس كورونا، الأولى في الدوري الإسباني، بحسب "يورو نيوز".
وقرر الاتحاد الإسباني في وقت سابق تعليق الدوري لأجل غير مسمى، وذلك كإجراء احترازي بهدف احتواء فيروس كورونا، الذي بدأ ينتشر بشكل واسع النطاق في الدول الأوروبية مؤخرا.
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