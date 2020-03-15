شكرا لقرائتكم خبر عن الكثيري يطلع على سير العملية التعليمية بكلية العلوم الادارية والان مع التفاصيل

الأحد 15 مارس 2020 اطلع وكيل محافظة حضرموت لشؤون مديريات الوادي والصحراء عصام حبريش الكثيري سير العملية التعليمية بكلية العلوم الادارية بجامعة سيئون .

وتعرف الوكيل من عميد كلية العلوم الادارية الدكتور منير عمرة لمحة عن سير العملية التعليمية وانتظام الدراسه و فعاليات الاسبوع الطالب الجامعي . Advertisements وتم باللقاء مناقشة اهم احتياجات الكلية بما يساهم في تحسين جودة مخرجات الكلية . و ثمن عميد الكلية تدخلات السلطة المحلية في الكلية من خلال عدد من المشاريع في البنية التحتية . حضر اللقاء نائب العميد لشؤن الطلاب الدكتور مكسيم السباعي و عضو هيئة التدريس احمد الحامد.

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