شكرا لقرائتكم خبر عن المغرب.. ارتفاع إصابات كورونا إلى 28 حالة والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم الاحد ارتفاع الاصابات المؤكدة بـفيروس "كورونا" المستجد ( كوفيد 19 ) في البلاد إلى 28 حالة.

وقالت الوزارة ، في بيان صحفي حسبما أفاد موقع "هسبريس" الإلكتروني المغربي اليوم ، إن ذلك جاء بعد تسجيل 10 إصابات جديدة مؤكدة في البلاد خلال الـ24 ساعة الماضية.

وأشارت إلى أن عدد الحالات التي أجريت لها فحوص مخبرية سلبية قد ارتقى إلى 122 حالة، وقد كانت محددة في 112 ليل أمس السبت.

وكانت آخر الإحصائيات المعلنة مساء أمس قد حصرت المصابين في 18 حالة، بينها وزير التجهيز والنقل المغربي عبد القادر اعمارة، الذي التقط الفيروس خلال مهام رسمية بدول أوروبية.