شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس الإندونيسي يخضع لفحص كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قال الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو اليوم الأحد إنه سيخضع لفحص فيروس كورونا كما خضع بعض وزرائه أيضا لاختبارات كإجراء احتياطي بعد أن أصيب وزير النقل بالمرض.

كما اقترح الرئيس أيضا أن يعمل المواطنون من المنزل تجنبا للتجمعات الكبيرة بينما سعى لتهدئة المخاوف المتنامية من انتشار الفيروس في الأرخبيل المترامي الأطراف.

وأعلنت إندونيسيا، رابع أكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان، ارتفاع عدد الإصابات اليوم الأحد إلى 117 بعد اكتشاف 21 حالة جديدة. وتوفي خمسة أشخاص جراء الفيروس.