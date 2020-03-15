نائب عن سائرون يكشف توافقاً بنسبة 80 % على نعيم السهيل لترشيحه لرئاسة الوزراء

وقال العقابي في حديث لـ الخليج 365، إن "هنالك توافقاً بنسبة ٨٠ بالمئة على اسم نعيم السهيل كمرشح لرئاسة الوزراء، بانتظار استكمال الحوارات خلال هذه الساعات للوصول الى توافق شامل حول الاسم".

وأضاف أن "الساعات القادمة ستشهد تقديم السهيل بشكل رسمي من اللجنة السباعية الى رئيس الجمهورية لتكليفه"، مشدداً على "أهمية حسم الموضوع اليوم، وقبل نهاية المدة الدستورية للتكليف".

