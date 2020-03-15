اكد مكتب رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، الاحد، أن الأخير لم يرده اي طلب مشترك من رئيسي الجمهورية والوزراء لاعلان حالة الطوارئ في البلاد. وقال المكتب في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، "ننوه إلى أن رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي لم يرده حتى الآن طلب مشترك من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء للموافقة على إعلان حالة الطوارئ الصحية، استنادا إلى أحكام المادة 61 من الدستور".



يشار الى أن مكتب رئيس الجمهورية برهم صالح أعلن، اليوم الاحد، ان الاخير ورئيس الوزراء وجها رسالة الى رئيس البرلمان لاعلان حالة الطواريء ثلاثين يوماً.

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كانت هذه تفاصيل خبر مكتبه: لم يرد للحلبوسي اي طلب من رئيسي الجمهورية والوزراء لإعلان حالة الطوارئ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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