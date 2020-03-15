بسبب كورونا.. إعلان حالة الطوارئ في كازاخستان

أعلن رئيس كازاخستان قاسم جومارت توكايف حالة الطوارئ، الأحد، في إطار جهود بسبب تفشي "فيروس كورونا".
وأضافت أن "القرار الذي أعلنه مكتب الرئيس يفرض قيوداً على دخول ومغادرة كازاخستان باستثناء الدبلوماسيين ومن تدعوهم الحكومة، وإجراءات الحجر الصحي وغيرها من تدابير الوقاية على مستوى البلاد".
وبعد أن سجلت كازاخستان أول إصابتين بكورونا، أول أمس الجمعة، ارتفعت حصيلة المصابين إلى 6 أشخاص أمس السبت.
وكانت السلطات الكازاخية قد أعلنت في وقت سابق إلغاء كافة الفعاليات والمناسبات العامة، واتخاذ إجراءات وقائية خاصة بسبب الانتشار العالمي لفيروس كورونا.
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