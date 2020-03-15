محافظ كربلاء: قرار حظر التجوال لايشمل مركبات الحمل

أكد محافظ كربلاء نصيف جاسم الخطابي، الاحد، ان قرار حظر التجوال في المحافظة لايشمل مركبات الحمل.
وقال الخطابي في بيان مقتضب تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "قرار حظر التجوال لايشمل مركبات الحمل، وبالتالي ان حركة البضائع مستمرة من والى المحافظة".
وأعلن محافظ كربلاء نصيف الخطابي، اليوم الاحد، عن فرض حظر التجوال في المحافظة ثلاثة ايام بدءا من الغد.
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