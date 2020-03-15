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تمديد حظر التجوال في أربيل والسليمانية لثلاثة أيام جديدة

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قررت وزارة الداخلية في إقليم كردستان، اليوم الأحد، تمديد قرار حظر التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية لثلاثة أيام إضافية، فيما امهلت الاهالي اليوم وغدا للعودة للاقليم او غلق المنافذ الحدودية.
وقالت الوزارة في بيان نقلته عدد من وسائل الاعلام الكردية، "تمديد فترة حظر التجوال داخل مدينتي أربيل والسليمانية لمدة 72 ساعة بدءاً من الساعة 12:00 من ليلة 15-16 آذار 2020، وايضا إيقاف التنقل بين الأقضية في المحافظتين لمدة 72 ساعة واعتباراً من الساعة 12:00 من ليلة 16-17 آذار 2020".

وأضافت، "تخويل محافظي أربيل والسليمانية سلطة تنظيم سبل تأمين احتياجات المواطنين خلال هذه المدة بما لا يخل بتطبيق الفقرة الأولى".

واشارت الوزارة الى أن "آخر موعد لعودة مواطني إقليم كردستان هو الساعة 12:00 من ليلة 16-17 آذار 2020 وبعد هذا التاريخ سيتم إغلاق كل المنافذ الحدودية والمداخل أمام الوافدين وتبقى مفتوحة أمام الحركة التجارية في منافذ برويزخان وحاج عمران وإبراهيم خليل وباشماخ بالشروط المعلنة سلفاً".

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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