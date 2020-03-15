الإمارات تواجه كورونا بإجراءات احترازية نموذجية

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - رفعت دولة الإمارات سقف الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، واعتمدت العديد من الخطوات النموذجية لضمان سلامة وصحة المواطنين والمقيمين على أرضها.

تعليق الرحلات الجوية لبعض الدول التي شهدت ارتفاعا في عدد المصابين بالفيروس، مثل لبنان والعراق وتركيا وغيرها، جاء في مقدمة الإجراءات التي اتخذتها الإمارات.

وقررت الإمارات وقف إصدار كل التأشيرات ابتداء من 17 مارس/آذار، باستثناء حملة الجوازات الدبلوماسية "وقفا مؤقتا"، في إطار الإجراءات الاحترازية التي تتخذها تجاوبا مع رفع منظمة الصحة العالمية مستوى فيروس كورونا المستجد إلى "وباء".

أيضا تضمنت الإجراءات الاحترازية تفعيل العمل عن بعد لبعض الفئات، وتعليق الدراسة وتعزيز التعلم عن بعد، وتأجيل الفعاليات المبرمجة لشهر مارس/آذار، وإغلاق الأماكن الترفيهية والسياحية، وحظر الشيشة في المقاهي والمطاعم، إضافة إلى إرساء خطة تعقيم وتنظيف لوسائل النقل العام والمدارس والفضاءات العامة.