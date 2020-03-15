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القوات البرية في الجيش الإيراني تبدأ تدريبات للتصدي لهجمات بيولوجية

بدأ الجيش الإيراني اليوم الأحد تدريبات للتصدي لهجمات بيولوجية، في حين أكد أحد النواب الإيرانيين أن سلطات البلاد تدرس احتمال أن يكون تفشي فيروس كورونا ناجما عن هجوم بيولوجي أمريكي.

وأفادت وكالة "مهر" للأنباء، بأن الجيش الإيراني أطلق صباح اليوم الأحد مناورة "منع ورصد تفشي كورونا" تحت إشراف وقيادة مقر الدفاع البيولوجي التابع للجيش.

جاء ذلك بعد أن أعلن القائد العام للجيش الإيراني اللواء سيد عبد الرحيم موسوي عن مناورة للدفاع البيولوجي تتضمن إنشاء 300 مركز علاجي وصحي في أنحاء البلاد للكشف عن حالات الإصابة بكورونا واتخاذ الإجراءات لمكافحته، وذلك على خلفية توجيه من المرشد الأعلى علي خامنئي للقوات المسلحة بشأن تأسيس مقر طبي وعلاجي لمكافحة الفيروس والحد من انتشاره.

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من جهته، قال ممثل طهران في البرلمان الإيراني حجة الإسلام محمود نبويان، إن وزارة الخارجية ولجنة الأمن القومي تدرسان احتمال كون تفشي كورونا "هجوما بيولوجيا شنته أمريكا علينا".

وأضاف أنه في حال حصلت إيران على الوثائق والأدلة المطلوبة، فإنها "لن تتوانى عن محاكمة الولايات المتحدة والشكوى على أعمالها العدائية اللاإنسانية، وذلك كي تتشجع الدول المتضررة وتتعاون مع إيران في هذا السبيل".

وفي وقت سابق، قالت القوات المسلحة الإيرانية إن لديها معطيات بشأن احتمال وجود "هجوم بيولوجي أمريكي" على إيران عبر نشر فيروس كورونا في البلاد.