"الاتحاد": الطفل الإماراتي أولوية وطنية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

أبوظبي - الخليج 365

أكدت صحيفة خليجية، أن الطفل الإماراتي أولوية وطنية، وحقوقه حاضرة دائماً في خطط الدولة واستراتيجيتها، خاصة الاستراتيجية الوطنية للاستعداد للسنوات الخمسين المقبلة، وبتوجيهات من القيادة الحكيمة يتم التعامل مع "مستقبل الوطن" وفق أرقى الممارسات الدولية المتعارف عليها.



وأضافت صحيفة "الاتحاد" الصادرة اليوم الأحد تابعها "الخليج 365" حقوق أطفالنا - كما تراها القيادة الحكيمة - لا تتوقف عند توفير الرعاية والبيئة الآمنة والحماية من المخاطر والانتهاكات فقط، إنما تتعلق برؤية أشمل وآفاق أوسع تضمن تمكينهم ومشاركتهم، وتعزيز دورهم في المجتمع، وهو ما أكدته "أم الإمارات" سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك بمقولة سموها: "بلا طفلٍ واعٍ ومتعلم لا يمكننا الحديث عن المستقبل المنشود".

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وذكرت أن شعار "حق المشاركة" الذي يحمله "يوم الطفل الإماراتي" ويصادف اليوم، يؤكد حجم اهتمام الدولة، ومنح الأطفال أولوية قصوى، ليكونوا فاعلين وقادرين على تنمية المستقبل وتسلم الراية بكفاءة واقتدار لنفع مجتمعهم ووطنهم.

وأكدت "الاتحاد" في ختام افتتاحيتها أنه لا مستقبل لأي وطن لا يرى في الأطفال الرافعة الرئيسة لاستمرار مسيرة التنمية وتقدمها، لذا تعمل دولتنا بجد، وعبر ما تصدره من تشريعات وقوانين، تتم مراجعتها بشكل دوري، وما تطلقه من مبادرات على مدار العام على إكسابهم مهارات النقاش والحوار وقبول الآخر والتسامح، ليكونوا عناصر فاعلة في مستقبل الوطن.