"400 بكفر الشيخ.. و29 بأسوان و215 بالقاهرة".. تزامنا مع تعليق الدراسة.. الأمن يستهدف إغلاق المراكز التعليمية بالمحافظات

بعد توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى، أمس بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة اسبوعين اعتبارًا من اليوم الأحد الموافق 15 مارس 2020، وذلك في إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، وقرار رئيس الوزراء ووزير التعليم، شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظات مصر المختلفة بالتنسيق مع مديريات التربية والتعليم ووزارة الداخلية حملات لغلق المراكز التعليمية "السناتر".

واصلت الجهات المعنية، اليوم الأحد، استهداف وغلق عددا من المراكز التعليمية تنفيذا لقرارات الغلق بالتزامن مع قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين، وتم غلق عشرات المراكز التعليمية بعدة محافظات على مستوى الجمهورية لمنع التجمعات الطلابية.

وكانت وزارة الداخلية قالت إنها بدأت حملاتها للتأكد من تعليق كافة أماكن الأنشطة التعليمية، أنشطتها خلال فترة إغلاق المدارس والجامعات واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية تجاه المخالفين. حسبما نشر موقع "اليوم السابع".

القاهرة

وتمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القاهرة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والجهات الأمنية من غلق 215 مركز تعليمى بأحياء حدائق القبة وباب الشعرية والمطرية ومصر الجديدة والأميرية والوايلى والسيدة زينب ومصر القديمة وعابدين والمعادى وحلوان وعين شمس ومايو والتبين.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أن أجهزة الدولة لن تتوانى فى اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى أنه يتم اتخاذ كل هذه التدابير الاحترازية حفاظًا على أبنائنا من العدوى .

استغلال فترة تعليق الدراسة

ودعا محافظ القاهرة الطلاب باستغلال فترة تعليق الدراسة فى التزام المنزل وتصفح المواقع التعليمية والتى تقدم خدمات مجانية للتدريب والمراجعة .

جاء ذلك خلال الساعات الأولى التى أعقبت قرار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بغلق كافة المراكز التعليمية (السناتر) بالعاصمة خلال فترة تعليق الدراسة تنفيذًا لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء وحرصًا على الصحة العامة.

كفر الشيخ

قادت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، اليوم الأحد ، بالتعاون مع قيادات مديرية أمن كفر الشيخ، ورؤساء مجالس المدن - حملة لغلق مراكز الدروس الخصوصية بالمحافظة ، لليوم الثاني على التوالي ، وكذلك هناك حملات مماثلة فى 13 مدينة ومركز، لغلق تلك المراكز، جاء ذلك عقب قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي ، رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة في المدارس والجامعات لمدة أسبوع ابتداء من اليوم الأحد .

رافق الحملة الدكتور سلامة الويشي ، المدير العام للتعليم العام ، ورضا عبدالمنعم فايد ، مدير إدارة الأمن بمديرية التربية والتعليم ، والمهندس وائل فرج ، نائب رئيس مدينة كفر الشيخ ، وعدد من قيادات مجلس مدينة الرياض وقوة أمنية ضمت اللواء جمال سيمون ، والعميد عبدالفتاح المنشاوي ، رئيس مباحث المديرية ، والرائد سعد اللبيشي ، رئيس مباحث قسم أول ، وعدد من قيادات المديرية .

وكيلة الوزارة

وأكدت الدكتورة بثينة كشك وكيل وزرة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أن الحملات بدأت من مساء أمس ، ومستمرة بشكل يومي نهاراً وليلاً ، موجها الشكر والتقدير للواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ ، والدكتور طارق شوقي ، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، واللواء محمود حسن ، مدير أمن كفر الشيخ ، وكل رؤساء المدن للمساندة في حملات غلق السناتر .

وأضافت وكيل الوزارة ، أنها تحذر أصحاب المراكز والمعلمين من فض الشمع ، لأنه سيعرض نفسه للحبس، مشيرة إلى أن عمليات الغلق تتم بإخراج الطلاب من المراكز، وغلقها وتشميعها ، وإزالة اللافتات واللوحات التي تحمل أسماء المعلمين ، وبعدها تتم عملية التشميع ، وحال وجود السنتر مغلقا يتم تشميعه، وكتابة البيانات وعنوان المراكز وأصحابها .

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وقالت وكيل الوزرة ، إنها توجه رساله لأولياء الأمور أن يخافوا على أولادهم ، مشيرة إلى تكدس المراكز بعدد كبير من الطلاب بعكس المدارس، مؤكدة أنها تطالب كل المعلمين وأصحاب المراكز بعدم التوجه لها لأنها سيتم تشميعها، قائلة : "شمعنا حتى الآن 400 سنتر للدروس الحصوصية على مستوى المحافظة خلال يومين".

وقالت وكيل الوزارة ، سيتم الإعلان النهائي عن الأعداد التي سيتم غلقها تنفيذاُ لتعليمات اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ .

أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من إغلاق وتشميع 29 مركزاً للدروس الخصوصية بنطاق محافظة أسوان، تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء لوزارة الداخلية بإغلاق مراكز الدروس الخصوصية فى ظل خطة الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وفى إطار قرار رئيس الجمهورية بتعطيل الدراسة 15 يوماً.



قال اللواء هشام فاروق، مدير أمن أسوان، إن تلك الحملات تأتى فى ضوء الإجراءات الاحترازية التى اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا وإعلان قرار تعليق الدراسة بالمدارس والجامعات لمدة أسبوعين للحد من الاختلاط بتلك التجمعات حفاظاً على أرواح وصحة الطلبة وأنه يتضمن أى أماكن أو مراكز يتم فيها ممارسة أى أنشطة تعليمية، مشيراً إلى أن المديرية أغلقت 29 مركزاً للدروس الخصوصية بالمحافظة بنطاق محافظة أسوان.

وأهابت مديرية التربية والتعليم بمحافظة أسوان، بالمعلمين والمعلمات فى كافة أرجاء المحافظة بالتوقف فوراً عن أى أعمال من شأنها الإخلال بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية والتى تنص على منع أى تجمعات طلابية سواء كانت من أجل الدروس الخصوصية أو أى أنشطة أخرى غير مرخص بها، وحذرت من مخالفة ذلك القرار خاصة أنه سيعرض نفسه للمساءلة القانونية والجنائية والإدارية طبقا لقرارات رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، ووفقا للقرارات الوزارية المنظمة، والتى تأتى فى إطار الحرص الشديد على مستقبل الزملاء المعلمين وضمانا لسلامة وأمن أبنائنا الطلاب.

وزارة الداخلية

وبدأت وزارة الداخلية فى تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء البدء فى غلق المراكز التعليمية للسيطرة على عدم انتشار العدوى، يأتى ذلك بعد قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بتعليق الدراسة فى الجامعات والمدارس لمدة أسبوعين اعتبارًا من يوم الأحد الموافق 15 مارس 2020 وذلك فى إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أى تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد، كما وجه الرئيس بتخصيص 100 مليار جنيه لتمويل الخطة الشاملة وما تتضمنه من إجراءات احترازية.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسى مع الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وصرح بذلك السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية.