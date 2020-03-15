عز الدين اتصلت بحواط مستفسرة عن إمكانات إطلاق مشروع التعلم عن بعد

أجرت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة ​عناية عز الدين​، في سياق متابعتها لقضية تأمين خدمة التعليم عن بعد لتلاميذ لبنان، اتصالا بوزير الإتصالات ​طلال حواط​ للاستفسار حول امكانات الوزارة لإطلاق مشروع التعلم عن بعد. وقد أكد حواط أن الوزارة تدرس الخيارات المتاحة، على ان ترفعها الى مجلس الوزراء لإقرارها، بخاصة قرار التأمين المجاني لخدمة الانترنت لكل الطلاب اللبنانيين.

وكانت عز الدين أجرت سلسلة لقاءات واتصالات مع عدد من المعنيين من أجل الحض على البدء بتنفيذ مشروع التعليم عن بعد في أسرع وقت ممكن لاستدراك ​العام الدراسي​ وتأمين فرص متساوية للطلاب في القطاعين العام والخاص.