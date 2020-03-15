بدء جلسة المجلس الأعلى للدفاع برئاسة الرئيس عون في قصر بعبدا

بدأت في هذه الأثناء جلسة ​المجلس الأعلى للدفاع​ برئاسة رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ في القصر الجمهوري في بعبدا، التي من المقرر أن تليه جلسة طارئة ل​مجلس الوزراء​، بحضور الاعضاء الحكميين: رئيس مجلس الوزراء الدكتور حسان دياب، نائبة رئيس مجلس الوزراء وزيرة الدفاع الوطني زينة عكر، وزراء: المال غازي وزني، الخارجية والمغتربين ناصيف حتي، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الاقتصاد والتجارة راوول نعمة، ودعي ايضا وزراء: العدل ماري كلود نجم، الاعلام منال عبد الصمد نجد والصحة العامة حمد حسن.



كما دعي الى الاجتماع كل من: قائد الجيش العماد جوزاف عون، المدير العام لرئاسة الجمهورية انطوان شقير، المدير العام للامن العام اللواء عباس ابراهيم، المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، المدير العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع اللواء الركن محمود الاسمر، المستشار الامني والعسكري لرئيس الجمهورية العميد بولس مطر، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، مساعد المدير العام لامن الدولة العميد سمير سنان، ويبحث المجلس في الاجراءات الواجب اتخاذها في مواجهة فيروس كورونا المستجد، وستوزع المسؤوليات على الوزارات والادارات المعنية كل في اختصاصه، على ان تبقى المقررات سرية وفق القانون.

