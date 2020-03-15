سفارة السعودية: عودة السعوديين من لبنان دون تسجيل أي إصابات بفيروس كورونا

أعلنت ​السفارة السعودية​ لدى لبنان عن نجاح خطة تسيير الرحلات الاستثنائية المخصصة لعودة المواطنين السعوديين وعوائلهم إلى السعودية دون تسجيل أي إصابات ب​فيروس كورونا​ ( COVID 19 ). وتوجهت السفارة بالشكر وتقدير الجهود من شركة ​طيران الشرق الأوسط​ و​قيادة الجيش اللبناني​. إضغط للمزيد

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