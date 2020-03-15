شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روسيا وتركيا تباشران تسيير دوريات في إدلب شمال سوريا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

باشرت روسيا وتركيا، اليوم الأحد، تسيير أول دورية مشتركة في محافظة إدلب بشمال غرب سوريا، حيث يخيم وقف هش لإطلاق النار بعد أسابيع من أعمال العنف، على ما أعلنت وكالات الأنباء الروسية.

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وبحسب وكالة الصحافة الفرنسية، انطلقت آليات مدرعة وعناصر من الشرطة العسكرية الروسية من قرية ترنبة لتسلك الطريق الدولي "إم فور" بموجب الاتفاق الذي تم التوصل إليه الجمعة، على ما أوضحت وكالات تاس وإنترفاكس وريا نوفوستي.

ووقعت روسيا وتركيا، الجمعة الماضية نتيجة مفاوضات عسكرية في أنقرة، على اتفاق حول تفاصيل تنفيذ الخطة، قالت موسكو إنه "سيسمح بتطبيق كل القرارات المنسقة بين الطرفين حول إدلب".