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إمارة دبي تغلق دور السينما وصالات الرياضة والألعاب لمكافحة "كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

إمارة دبي تغلق دور السينما وصالات الرياضة والألعاب لمكافحة

متابعات_الخليج 365

أعلنت إمارة دبي تعلن إغلاق المتاحف والمواقع التاريخية والمكتبات العامة بشكل مؤقت كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

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كما أعلنت توقف جميع دور السينما وصالات الرياضة والألعاب حتى نهاية مارس في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا.

 

وكانت إمارة أبوظبي قد اتخذت إجراءات مشابهة في إطار جهود الإمارات لمكافحة فيروس كورونا

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