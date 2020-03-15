إمارة دبي تغلق دور السينما وصالات الرياضة والألعاب لمكافحة "كورونا"

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020 متابعات_الخليج 365 أعلنت إمارة دبي تعلن إغلاق المتاحف والمواقع التاريخية والمكتبات العامة بشكل مؤقت كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا.

Advertisements كما أعلنت توقف جميع دور السينما وصالات الرياضة والألعاب حتى نهاية مارس في إطار جهود مكافحة فيروس كورونا. وكانت إمارة أبوظبي قد اتخذت إجراءات مشابهة في إطار جهود الإمارات لمكافحة فيروس كورونا

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