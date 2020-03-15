الرئيس الإيراني يعلن رفضه فرض الحجر الصحي

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 15 مارس 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأحد، معارضته لفرض الحجر الصحي على العاصمة طهران أو مدن أخرى تواجه تفشي فيروس كورونا المستجد في إيران.



وقال روحاني في كلمة له مع عدد من الناشطين الاقتصاديين بشأن الأضرار الاقتصادية التي تسبب بها فيروس كورونا ”ليس لدينا شيء يسمى بالحجر الصحي كما يحدث الآن في طهران وبعض المدن“، مضيفا ”لن يفرض الحجر الصحي الآن أو بعد عطلة عيد النيروز التي ستبدأ في 21 مارس/آذار الجاري“.

وتابع ”الحكومة ماضية بتقديم الخدمات الروتينية للمواطنين في ظل تفشي فيروس كورونا“.

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ويطالب عدد من أعضاء البرلمان الإيراني ومسؤولون آخرون بفرض الحجر الصحي على المدن التي أصبحت بؤرة لتفشي فيروس كورونا، وفي مقدمتها محافظة قم التي ظهر فيها هذا الفيروس في بداية الأمر في 19 من فبراير/شباط الماضي.

وأعلنت وزارة الصحة الايرانية السبت، عن تسجيل 97 حالة وفاة جديدة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يرتفع عدد الوفيات الى 611 حالة منذ الكشف عن الفيروس في 19 من فبراير الماضي.

وكان المرشد الإيراني علي خامنئي، أمر رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري، بالتعامل مع فيروس كورونا على أنه سلاح إرهابي بيولوجي ضد إيران.