لفت عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​فادي علامة​ في تصريح على مواقع التواصل الاجتماعي إلى انه "في الحديث عن ​حالة الطوارئ​ والإجراءات الإستثنائية لمواجهة ​كورونا​، ماذا عن العائلات التي تعتاش من مردود عملها اليومي؟ من مؤسسات فردية وصغيرة ومتوسطة أُجبرت على الإقفال لفرض إجراءات وقائية مع عدم وجود خطة أو إمكانية للتعويض عليهم ​​​​​​؟".

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كانت هذه تفاصيل خبر علامة: ماذا عن العائلات التي تعتاش من مردود عملها اليومي؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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