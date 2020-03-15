شكرا لقرائتكم خبر عن برلمانى يتقدم ببيان عاجل لمنع استخدام الشيشة فى المقاهى لحين إشعار أخر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم النائب سمير البطيخى، ببيان عاجل، لرئيس مجلس الوزراء، بشأن مخاطر الشيشة، وضرورة صدور قرار بمنعها فى المقاهى لحين إشعار أخر، وذلك لما تمثله من مخاطر على صحة المواطنين، وأنها قد تكون سببا فى انتشار الأمراض الفيروسية الخطيرة، التى تؤثر على حياة المواطنين، وتهدد المجتمع بشكل عام، خاصة وأنها تقلل المناعة وعنصر فعال فى نقل الفيروسات.

وأوضح عضو مجلس النواب، أن الدولة اتخذت العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان عدم انتشار فيروس كورونا الذى يجتاح العديد من دول العالم، ولابد من ترجمة اهتمام الدولة فى صورة قرارات على أرض الواقع حتى تكتمل منظومة الإجراءات، قائلا:" بعد تعليق الدراسة وحزمة الإجراءات ليس من المعقول أن يتم ترك الشيشة فى المقاهى بهذا الشكل الذى قد يكون من أبرز الأسباب التى تؤدى لانتشار الفيروسات الخطيرة".

وأشار عضو البرلمان، إلى أن 60% من المترددين على المقاهي يشربون الشيشة، مشددا على أهمية إعادة النظر فى المقاهي وتقنين أوضاعها، من خلال تركيب شفاطات هوائية للتهوية الجيدة، وتحديد أماكن مغلقة للمدخنين مع عزلهم عن غير المدخنين، مؤكدا أن الهدف من هذا الأمر هو الحفاظ على الصحة العام، ووضع أُطر جديدة من شأنها عدم انتشار الفيروسات، بالإضافة لزيادة وعى المواطنين بشأن هذا الأمر، خاصة الشباب المترددين على المقاهى، على أن تكون هناك حملة توعية فى كافة وسائل الإعلام عن مخاطر تدخين الشيشة، أو حتى التواجد فى الأماكن المغلقة و المكتظة بالمواطنين بشكل عام.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك العديد من المقاهي على مستوى الجمهورية غير مؤهلة لضيق المكان والمساحة، وهذا الأمر يساهم بشكل كبير فى نقل الفيروس.