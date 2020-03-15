باطمة: لن أستسلم أبدا

في أول تفاعل لها على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد اعتقال شقيقتها، ابتسام باطمة، نشرت الفنانة المغربية، دنيا باطمة، “ستوري” أكدت فيه أنها تقاوم المشاكل من دون استسلام.
ونشرت باطمة على حسابها في موقع التواصل الاجتماعي “أنستغرام”، ليلة القبض على شقيقتها، “ستوري” كتبت فيه لن أستسلم أبدا.
وأمر قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بمراكش، أول أمس الجمعة، بمتابعة شقيقة دنيا، ابتسام باطمة، على خلفية الاشتباه في وجود علاقة لها بالحساب الوهمي، “حمزة مون بيبي”، في حالة اعتقال، وهو ما يشكل منعرجا آخر في الملف، الذي شغل الرأي العام.
وأكدت باطمة بنشرها لـ”الستوري” أنها لم تلق مصير أختها، فيما لا تزال هذه القضية تتطور، وتحمل مفاجآت مع تقدم مساطرها في المحكمة.
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