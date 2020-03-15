بسبب “کورونا”.. لیفربول یسیر فی طریق حسم اللقب دون استکمال البطولة

وکالات

أكدت تقارير صحفية بريطانية أن من المقرر إعلان فريق ليفربول بطلا للدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا العام حتى لو تقرر إنهاء الموسم مبكرا بسبب فيروس كورونا.

وتم إيقاف الدوري الإنجليزي الممتاز حتى 3 أبريل القادم على أقل تقدير، وتساءل كثيرون عما إذا كان الدوري سيستأنف، لكن صحيفة “تيليغراف” البريطانية ذكرت أن فريق المدرب يورغن كلوب من المحتمل أن يتوج بطلا حتى لو أنهيت المسابقة.

وقالت الصحيفة إن الخطة المقترحة تقضي بتصعيد أفضل فريقين في دوري البطولة الإنجليزية، وهما ليدز يونايتد وويست برومويتش ألبيون، بحيث يضم الدوري الممتاز في الموسم المقبل 22 فريقًا، على أن يتم هبوط خمسة فرق في موسم 2020-2021 من البريميرليغ.