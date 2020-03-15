فرنسا تعلن عن إعادة الآلاف من مواطنيها العالقين في المغرب…4 رحلات من مطارات مغربية اليوم

أعلنت سفارة فرنسا في المغرب، اليوم الأحد، أن آلاف الفرنسيين تمكنوا من مغادرة المغرب نهاية هذا الأسبوع، بعد إعلان الرباط عن تعليق رحلاتها مع جل الدول الأوروبي بسبب فيروس كورونا.

وأوضحت سفارة باريس في الرباط، أن رحلات جوبة كان قد تم إلغاؤها من قبل من طرف شركات الطيران، سيتم تنظيمها اليوم الأحد، لإعادة باقي الفرنسيين العالقين في المغرب والراغبين في العودة لبلادهم.

وتم تنظيم رحلات استثنائية لإعادة الفرنسيين لبلادهم، انطلاقا من مطارات مراكش وطنجة وأكادير وورزازات، من طرف شركات النقل الجوي ذات التكاليف المنخفضة.

ودخل وزير الخارجية الفرنسي على خط أزمة مواطنين فرنسيين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب، بعد اتخاذ الرباط لقرار تعليق الرحلات مع فرنسا بشكل كامل بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال وزير الخارجية الفرنسي، جون إيف لودريان، في تدوينة له على حسابه بموقع “تويتر” أمس السبت، إنه تحدث أكثر من مرة مع نظيره المغربي ناصر بوريطة، من أجل التدخل لإعادة المواطنين الفرنسيين العالقين في المغرب لبلادهم، كما كتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تدوينة يطالب فيها السلطات المغربية باتخاذ التدابير اللازمة لإعادة مواطنيه لبلادهم.

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وكان مطار مراكش، قد عاش أمس السبت على وقع احتجاجات عشرات الفرنسيين الذين وجدوا أنفسهم عالقين في المغرب، دون أن يتكنوا من إيجاد مقعد للعودة إلى بلدهم، كما فتح مساء أمس ااسبت بشكل استثنائي معبر مدينة سبتة المحتلة، لمرور الفرنسيين الذين جاؤوا للمغرب بسياراتهم إلى إسبانيا.

وقرر المغرب إغلاق مجاله الجري والبحري مع دول إسبانيا وفرنسا أول أمس، وأضاف لها عددا من الدول العربية والأوروبية وصل مجموعها إلى 21 دولة، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد “كوفيد-19”.

وخلال اليومين الماضيين، سجلت فرنسا ارتفاعا كبيرا في أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد، حيث انتقلت البلاد إلى المرحلة الثالثة من مواجهة الفيروس، وتم الإعلان عن إقفال المطاعم والمقاهي، والدعوة لملازمة البيوت.