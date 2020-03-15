الجزائر تسجل عشر إصابات جديدة بكورونا في يوم واحد

لا زال فيروس كورونا ينتشر بشكل متسارع في دول الجوار، ومنها الجارة الشوقية الجزائر التي سجلت إصابات جديدة يتجاوز بها عدد حاملي الفيروس بالبلاد أربعين شخصا.

ونقلت وسائل إعلام جزائرية، عن الرئيس عبد المجيد تبون، صباح اليوم الأحد، قوله إن عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد، ارتفع إلى 45 حالة.

وكانت الجارة الشرقية قد سجلت أمس ثالث حالة وفاة بفيروس كورونا، وعشر إصابات في يوم واحد، لتسجل اليوم كذلك عشر إصابات جديدة.

وأعلن المغرب نهاية الأسبوع الجاري، عن تعليق رحلاته مع عدد من الدول، يتجاوز عددها عشرين دولة، من بينها الجزائر، بسبب انتشار فيروس كورونا.

وتسعى الجزائر اليوم الأحد، لتنظيم رحلات جوية لإجلاء كواطنيها العالقين في المغرب، قبل إغلاق المكال الكوي بشكل كامل أمام رحلاتها.