بعد تعليق الدراسة.. آراء متباينة للتلاميذ حول فعالية التعليم عن بعد -فيديو

فيديو: يونس ميموني

يواجه تلاميذ المؤسسات التعليمية في المغرب وضعا غير مسبوق، بعد قرار وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في الأقسام، مخافة انتشار فيروس كورونا المستجد بالمؤسسات التعليمية والجامعات.

ورغم تأكيد الوزارة على أن تعليق الدراسة في الأقسام لا يعني توقيفها، وأنها ستعمل على تفعيل آليات “التعليم عن بعد”، فإن عددا من التلاميذ لازالوا متشككين من فعالية هذه الآلية التي لم يتم تجريبها على نطاق واسع بعد.

وفي تصريحات استقاها موقع “اليوم 24” من مدينة طنجة، عبر عدد من تلاميذ المستوى الثانوي عن آراء متباينة، تراوحت بين الترحيب بالخطوة المعلنة من طرف الوزراة وبين التشكيك في جدواها، خصوصا مع صعوبة التواصل مع الأستاذ المكلف.

كما أثار آخرون مسألة الولوجيات إلى الأنترنيت التي لا تتوفر لدى جميع الأسر المغربية، ما يعني حرمان التلاميذ المنتمين للطبقات الفقيرة والمحرومة من الدراسة.

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وكانت وزارة التربية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قد خرجت اليوم السبت في بلاغ ثان ، لتجدد التأكيد على أن توقيف الدراسة لا يعني مطلقا إقرار عطلة مدرسية استثنائية، وإنما ملازمة التلاميذ منازلهم ومتابعة دراستهم عن بعد عوض الدروس الحضورية.

وقال البلاغ، إن الوزارة تثير انتباه المتعلمات والمتعلمين والأطر الإدارية والتربوية والأسر وكافة المواطنات والمواطنين إلى أن أي مسطحة رقمية أو برامج معلوماتية يتم تداولها غير تلك التي أعلنت أو ستعلن عنها بشكل رسمي لا يعتد بها.

وتعمل الوزارة، بحسب البلاغ، على اتخاذ مجموعة من التدابير لأجل ضمان الاستمرارية البيداغوجية والتحصيل الدراسي لجميع المتعلمات والمتعلمين، وذلك عن طريق موارد رقمية وسمعية بصرية، ستتم الاستفادة منها عبر المنصة الإلكترونية TelmideTICE وكذا القناة التلفزية الثقافية.