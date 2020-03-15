بعد إصابة اعمارة بـ”كورونا”.. رباح يعلن تأجيل أنشطته الحزبية

بعد إصابة وزير التجهيز والنقل عبد القادر اعمارة بفيروس كورونا، أعلن وزير الطاقة والمعادن عزيز رباح عن تأجيل أنشطته الحزبية.

وقال رباح أمس السبت، إنه نظرا للقرارات الاحترازية والوقائية، تم اتخاذ قرار تأجيل أنشطته الحزبية التي كانت مبرمجة خلال نهاية هذا الأسبوع في كل من بني ملال والفقيه بنصالح.

وأعلنت وزارة التجهيز والنقل، مساء اليوم السبت، أن الوزير عبد القادر اعمارة تعرض للإصابة بفيروس كورونا.

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وقالت الوزارة، في بلاغ لها، إن اعمارة بعد عودته من مهام رسمية بدول أوروبية، وإحساسه بتعب غير عادي، مصحوب بآلام في الرأس، تقدم إلى المصالح الطبية، حيث أجريت له الفحوصات والإختبارات الضرورية، التي أكدت تعرضه للإصابة بفيروس كورونا 19 المستجد covi19.

ولكون الأعراض التي ظهرت على الوزير “بسيطة ولا تدعو للقلق”، وامتثالا لتعليمات الأطباء، فإن وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء يلازم بيته لمدة 14 يوما، ويمارس مهامه الإعتيادية بإستعمال كافة الوسائل التقنية التي تتيح الإشتغال عن بعد، مع أخذ كل الإحتياطات الصحية اللازمة، وفقا لتعليمات وزارة الصحة، على حد تعبير البلاغ.

يشار إلى أن عددا من وزراء دول الجوار، مثل فرنسا وإسبانيا، أعلنت إصابتهم بفيروس كورونا المستجد، وسط تأهب وسعي لمحاصرة توسع الفيروس حول العالم.