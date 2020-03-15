طقس الأحد.. جو حار مع سماء صافية

تتوقع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية، بالنسبة ليوم غد الأحد، استمرار الطقس حار نسبيا فوق المناطق الجنوبية، إلى جانب تمركز سحب غير مستقرة ومصحوبة بزخات مطرية رعدية فوق كل من مرتفعات الأطلس والمناطق المجاورة لها وهضاب الفوسفاط ووالماس والسايس والريف والمنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد.

كما ستكون الأجواء غائمة في أغلب الأوقات مع احتمال نزول قطرات مطرية متفرقة ورعد فوق السهول الشمالية، في حين ستبقى السماء قليلة السحب إلى غائمة جزئيا بباقي المناطق.

وستتشكل أيضا سحب منخفضة وكتل من الضباب المحلي، خلال الصباح والليل، على سواحل وسهول المحيط الأطلسي والواجهة المتوسطية ومنطقة السايس، مع هبوب زوابع رملية خفيفة ومحلية بالأقاليم الجنوبية.

وستهب الرياح معتدلة إلى قوية نوعا ما من القطاع الشرقي وأحيانا من الشمال بالأقاليم الجنوبية وبمنطقة طنجة، ومعتدلة من القطاع الغربي أو من الشمال أحيانا إلى متقلبة الاتجاه بباقي جهات المملكة.

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وستتراوح درجات الحرارة الدنيا ما بين 2 و9 درجات بمرتفعات الأطلس والريف، وما بين 9 و16 درجة بالمنطقى الشرقية والسايس والواجهة المتوسطية ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى وهضاب الفوسفاط ووالماس ومنطقة سوس والسفوح الجنوبية الشرقية وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 16 و22 درجة بالسهول الداخلية الوسطى والجنوب الشرقي للبلاد وفيما تبقى من الأقاليم الجنوبية.

وستتأرجح درجات الحرارة العليا ما بين 10 و16 درجة بمرتفعات الأطلس، وما بين 16 و22 درجة بجنوب المنطقة الشرقية والريف والساحل المتوسطي ومنطقة طنجة والسهول الشمالية والوسطى للمحيط الأطلسي وهضاب الفوسفاط ووالماس وجوار السواحل، وما بين 22 و28 درجة بالسايس والسهول الداخلية الشمالية والوسطى ومنطقة سوس والجنوب الشرقي وشمال الأقاليم الجنوبية، وما بين 28 و34 درجة بأقصى الجنوب الشرقي من البلاد وبباقي الأقاليم الجنوبية.

وسيكون البحر هادئا إلى قليل الهيجان بالواجهة المتوسطية، وقليل الهيجان إلى هائج بمنطقة البوغاز، وقليل الهيجان إلى هائج في المحيط الأطلسي وأحيانا هائجا إلى قوي الهيجان في بداية الصباح.