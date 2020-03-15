الفقيه بن صالح .. إعتقال ممرضتين متلبستين بتلقي رشوة بقيمة 600 درهم من سيدة وضعت مولودها بالمستشفى المحلي

قرر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح، أمس السبت، متابعة ممرضتين في حالت إعتقال بتهمة الرشوة والمشاركة فيها.

وأفادت مصادر”اليوم24″، أن الممرضتين أطاح بهما الرقم الأخضر الخميس الماضي، متلبستين بتلقي رشوة بقيمة 600 درهم من سيدة وضعت مولودها بالمستشفى المذكور.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشتبه فيهما تعملان بقسم الولادة بالمستشفى الإقليمي بالفقيه بن صالح، وجهت للأولى تهمة الارتشاء بينما توبعت زميلتها من أجل تهمة المشاركة في الارتشاء.

هذا وقد حدد المحكمة الإثنين المقبل، موعدا للجلسة محاكمة الممرضيتين بالمحكمة الابتدائية بالفقيه بن صالح.