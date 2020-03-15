شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق المسجد الأقصى بسبب فيروس كورونا والان نبدء بالتفاصيل

قررت دائرة الأوقاف الإسلامية في مدينة القدس اليوم الأحد إغلاق جميع المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى واستمرار الصلاة في ساحاته بسبب تفشي فيروس كورونا. وقال الشيخ عمر كسواني مدير المسجد الأقصى لرويترز "دائرة الأوقاف الإسلامية قررت إغلاق المصليات المسجد داخل المسجد الأقصى المبارك حفاظا على صحة المصلين". وأضاف "الصلاة ستكون في ساحات المسجد مع استمرار اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية داخل المسجد". وأوضح الكسواني أن الإغلاق سوف يستمر حتى إشعار آخر.

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