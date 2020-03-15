شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحول فنادقه إلى مستشفيات "مجانية" لعلاج كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أعلن نجم كرة القدم البرتغالي الشهير كريستيانو رونالدو تحويل كل فنادقه في البرتغال إلى مستشفيات "مجانية" لعلاج المصابين بفيروس كورونا الجديد.

وذكر نادي يوفنتوس الإيطالي على موقعه الرسمي تقريرا جاء فيه، إن "سلسلة فنادق مملوكة لرونالدو في البرتغال، تحولت إلى مستشفيات للمساهمة بصورة مجانية في الجهود المبذولة لمكافحة انتشار فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)".

كما أوضح التقرير أن رونالدو قرر دفع رواتب الأطباء والعاملين في هذه المستشفيات من ماله الخاص.

وينتمي نادي يوفنتوس، الذي يلعب له رونالدو حاليا، لواحدة من أكثر المناطق تأثرا بفيروس كورونا حيث تنتشر الإصابات بالفيروس بشكل كبير.