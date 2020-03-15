شكرا لقرائتكم خبر عن 6 إصابات بفيروس كورونا في الأردن والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الأردنية اليوم الاحد اكتشاف ست حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19) . ونقلت وكالة الأنباء الأردنية ( بترا) اليوم عن زير الصحة الدكتور سعد جابر قوله إن إحدى الحالات لمواطن أردني قادم من بريطانيا ، مشيرا إلى إصابة أربعة سياح فرنسيين بالكورونا من ضمن الحالات الست المعلن عنها . وأضاف أن الإصابة السادسة بكورونا لمواطن أردني خالط سائحة أمريكية قادمة من مصر.

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