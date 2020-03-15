شكرا لقرائتكم خبر عن الانتخابات المحلية الفرنسية تتحدي كورونا والان نبدء بالتفاصيل
بدأت الجولة الأولى من التصويت في الانتخابات المحلية الفرنسية، رغم تفشي فيروس كورونا.
وأكد رئيس الوزراء،إدوار فيليب للشعب في عشية الانتخابات أن يستمروا في المضي قدما في إجراءات نظافة صارمة- حتى بعد أن أصدر أمرا بإغلاق المقاهي والمتاجر والمطاعم في مختلف أنحاء البلاد من منتصف الليل.
ومن المتوقع أن يطغى انتشار فيروس كورونا، الذي أصاب 4500 شخص في فرنسا بحلول أمس السبت، على عملية التصويت، في الوقت الذي بلغ فيه إجمالي عدد الوفيات في البلاد جراء الفيروس الفتاك 91 شخصا .
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