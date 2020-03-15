شكرا لقرائتكم خبر عن 8 إصابات جديدة بكورونا في الكويت والان نبدء بالتفاصيل

أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأحد تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية. وبهذا يرتفع إجمالي عدد الإصابات المسجلة في الكويت إلى حالة .112 وأوضح المتحدث الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند أن ثلاث حالات مرتبطة بالسفر للمملكة المتحدة وثلاث حالات مرتبطة بحالات مرتبطة بالسفر المملكة المتحدة، وحالة قادمة من فرنسا، بينما الحالة الثامنة مرتبطة بالسفر للجمهورية الإسلامية الإيرانية. وأشار إلى أن عدد المتعافين ارتفع إلى تسعة أشخاص، بينما لا يزال الآخرون يتلقون الرعاية الطبية، مضيفا أن ثلاث حالات تعتبر حرجة.

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